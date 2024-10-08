Хоккеисты минского «Динамо» проиграли череповецкой «Северстали»

Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной поединок в КХЛ против череповецкой «Северстали». Этот матч стал третьим противостоянием соперников в нынешнем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовали минчане довольно активно, в стремительной атаке могли открыть счет, но Пинчук попал в штангу. И все-таки в середине периода Вадим Мороз распечатал ворота хозяев. После первой двадцатиминутки «зубры» вели в счете 1:0. В конце третьего периода была ничья 2:2. Но минское «Динамо» уступило «Северстали» по буллитам. Окончательный результат – 3:2. Очередной поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет в четверг на выезде против питерского «СКА».