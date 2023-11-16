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Хоккеиста минского «Динамо» Романа Горбунова вывели из списка травмированных

16 ноября 2023 12:49
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Роман Горбунов выведен из списка травмированных минского хоккейного «Динамо». Форвард «зубров» не появлялся на льду с 22 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеиста минского «Динамо» Романа Горбунова вывели из списка травмированных-1

Вполне возможно, что он примет участие в сражении «зубров» с подмосковным «Витязем» 16 ноября. Старт дуэли назначен на 19:10. Статистика Горбунова следующая: 19 матчей и 8+5 при показателе полезности «+6».

# Хоккей Беларуси # Роман Горбунов # Фотофакт

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