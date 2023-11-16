Хоккеиста минского «Динамо» Романа Горбунова вывели из списка травмированных

Роман Горбунов выведен из списка травмированных минского хоккейного «Динамо». Форвард «зубров» не появлялся на льду с 22 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вполне возможно, что он примет участие в сражении «зубров» с подмосковным «Витязем» 16 ноября. Старт дуэли назначен на 19:10. Статистика Горбунова следующая: 19 матчей и 8+5 при показателе полезности «+6».