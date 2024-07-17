Хоккеист Владислав Ерёменко привёз кубок Гагарина в Минск

В среду, 17 июля, площадка возле хоккейного клуба «Юность» была заполнена болельщиками. И это не удивительно, ведь в столицу приехал победный трофей Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Виктория Яссин.
В среду, 17 июля, площадка возле хоккейного клуба «Юность» была заполнена болельщиками. И это не удивительно, ведь в столицу приехал победный трофей Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Виктория Яссин.
Кубок Гагарина оказался в Минске благодаря Владиславу Еременко. Белорусский хоккеист является защитником магнитогорского «Металлурга». Команды, которая в прошедшем сезоне завоевала титул чемпиона лиги. Каждый игрок-победитель может провести день с трофеем. Еременко в среду успел не только привезти кубок в родной Витебск, но и порадовать болельщиков столицы. Для защитника это знаковое событие, о котором он давно мечтал.
Владислав Еременко, защитник ХК «Металлург» (Магнитогорск):
Это очень важно. Самое весомое достижение для меня. Очень приятно разделить эту ношу со всеми, кто помогал мне в развитии. Мне очень приятно, что люди поддерживают, смотрят и переживают. В свою же очередь постараюсь радовать каждого как можно чаще. Спасибо всем, что пришли.
В среду в парке Горького состоялся настоящий праздник. Спортсмен никому не отказывал в фото и автографах. При этом каждый смог поиграть в аэрохоккей, попробовать забросить настоящую шайбу в ворота, нанести фангрим, а также поучаствовать в розыгрыше подарков.
Подробности в видео.