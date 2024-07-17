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Хоккеист Владислав Ерёменко привёз кубок Гагарина в Минск

17 июля 2024 19:25
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В среду, 17 июля, площадка возле хоккейного клуба «Юность» была заполнена болельщиками. И это не удивительно, ведь в столицу приехал победный трофей Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Виктория Яссин.

Хоккеист Владислав Ерёменко привёз кубок Гагарина в Минск-1

Кубок Гагарина оказался в Минске благодаря Владиславу Еременко. Белорусский хоккеист является защитником магнитогорского «Металлурга». Команды, которая в прошедшем сезоне завоевала титул чемпиона лиги. Каждый игрок-победитель может провести день с трофеем. Еременко в среду успел не только привезти кубок в родной Витебск, но и порадовать болельщиков столицы. Для защитника это знаковое событие, о котором он давно мечтал.

Хоккеист Владислав Ерёменко привёз кубок Гагарина в Минск-4

Владислав Еременко, защитник ХК «Металлург» (Магнитогорск):
Это очень важно. Самое весомое достижение для меня. Очень приятно разделить эту ношу со всеми, кто помогал мне в развитии. Мне очень приятно, что люди поддерживают, смотрят и переживают. В свою же очередь постараюсь радовать каждого как можно чаще. Спасибо всем, что пришли.

Хоккеист Владислав Ерёменко привёз кубок Гагарина в Минск-7

В среду в парке Горького состоялся настоящий праздник. Спортсмен никому не отказывал в фото и автографах. При этом каждый смог поиграть в аэрохоккей, попробовать забросить настоящую шайбу в ворота, нанести фангрим, а также поучаствовать в розыгрыше подарков.

Подробности в видео.

# Хоккей Беларуси # Владислав Ерёменко

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