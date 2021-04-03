Хоккеист сборной Президента Беларуси: спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают наши команды, для нас это большие положительные эмоции

Константин Кольцов, нападающий команды Президента Беларуси:

В боевом настроении, опять же, здорово начали матч. Непростой соперник, он доказал в этом сезоне, что достойно играет, очень сильная команда. В принципе неплохо, строго действует в обороне. Мы, спортсмены, которые, скажем так, закончили не так давно скучать по этой атмосфере, поэтому очень приятно. Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают наши команды, потому что для нас это большие положительные эмоции.