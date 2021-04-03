Хоккеист сборной Президента Беларуси: спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают наши команды, для нас это большие положительные эмоции

Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» 3 апреля снова жарко. В рамках республиканского турнира по хоккею среди любителей скрестили клюшки команды Президента Беларуси и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» 3 апреля снова жарко. В рамках республиканского турнира по хоккею среди любителей скрестили клюшки команды Президента Беларуси и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это две сильнейшие дружины на этих соревнованиях. По итогу двух периодов счет 8:2 в пользу команды главы государства. Одну из шайб забросил Александр Лукашенко.
Результат этой игры одинаково важен для сегодняшних соперников. Нынешний матч – первый в финальной серии. Играют команды до двух побед.
Константин Кольцов, нападающий команды Президента Беларуси:
В боевом настроении, опять же, здорово начали матч. Непростой соперник, он доказал в этом сезоне, что достойно играет, очень сильная команда. В принципе неплохо, строго действует в обороне. Мы, спортсмены, которые, скажем так, закончили не так давно скучать по этой атмосфере, поэтому очень приятно. Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают наши команды, потому что для нас это большие положительные эмоции.