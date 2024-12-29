Хочу стать лучшим вратарём в мире! Пообщались с маленькими воспитанниками «Динамо»

Юлия Силипицкая, СТВ: У вас есть мечта?

В студии программы «Спорттаймер» Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике, и Семен Мысливец, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо-Джуниверс ».

Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

Да. Моя мечта – стать олимпийской чемпионкой.

Юлия Силипицкая:

А когда ты планируешь это сделать?

Вера Конопацкая:

Хотелось бы как можно раньше. Через 4 года.

Юлия Силипицкая:

Через 4 года ты собираешься на Олимпиаду? А не дрогнешь? Сколько тебе лет будет?

Вера Конопацкая:

16.

Юлия Силипицкая:

И ты хочешь задать там трепку всем?

Вера Конопацкая:

Да.

Юлия Силипицкая:

Семочка, а у тебя есть спортивная мечта?