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Хочу стать лучшим вратарём в мире! Пообщались с маленькими воспитанниками «Динамо»

29 декабря 2024 18:25
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В студии программы «Спорттаймер» Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике, и Семен Мысливец, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо-Джуниверс».


Юлия Силипицкая, СТВ:
У вас есть мечта?

Хочу стать лучшим вратарём в мире! Пообщались с маленькими воспитанниками «Динамо»-2

Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:
Да. Моя мечта – стать олимпийской чемпионкой.

Юлия Силипицкая:
А когда ты планируешь это сделать?

Вера Конопацкая:
Хотелось бы как можно раньше. Через 4 года.

Юлия Силипицкая:
Через 4 года ты собираешься на Олимпиаду? А не дрогнешь? Сколько тебе лет будет?

Вера Конопацкая:
16.

Юлия Силипицкая:
И ты хочешь задать там трепку всем?

Вера Конопацкая:
Да.

Юлия Силипицкая:
Семочка, а у тебя есть спортивная мечта?

Хочу стать лучшим вратарём в мире! Пообщались с маленькими воспитанниками «Динамо»-4

Семен Мысливец, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо-Джуниверс»:
Конечно! Быть самым лучшим вратарем в мире.

Юлия Силипицкая:
Лучшим вратарем Беларуси не хочешь быть?

Семен Мысливец:
Я, может быть, и так стану.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая

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