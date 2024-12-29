Хочу стать лучшим вратарём в мире! Пообщались с маленькими воспитанниками «Динамо»

В студии программы «Спорттаймер» Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике, и Семен Мысливец, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо-Джуниверс».
Юлия Силипицкая, СТВ:
У вас есть мечта?
В студии программы «Спорттаймер» Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике, и Семен Мысливец, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо-Джуниверс».
Юлия Силипицкая, СТВ:
У вас есть мечта?
Вера Конопацкая, воспитанница СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:
Да. Моя мечта – стать олимпийской чемпионкой.
Юлия Силипицкая:
А когда ты планируешь это сделать?
Вера Конопацкая:
Хотелось бы как можно раньше. Через 4 года.
Юлия Силипицкая:
Через 4 года ты собираешься на Олимпиаду? А не дрогнешь? Сколько тебе лет будет?
Вера Конопацкая:
16.
Юлия Силипицкая:
И ты хочешь задать там трепку всем?
Вера Конопацкая:
Да.
Юлия Силипицкая:
Семочка, а у тебя есть спортивная мечта?
Семен Мысливец, воспитанник СДЮШОР по хоккею «Динамо-Джуниверс»:
Конечно! Быть самым лучшим вратарем в мире.
Юлия Силипицкая:
Лучшим вратарем Беларуси не хочешь быть?
Семен Мысливец:
Я, может быть, и так стану.
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