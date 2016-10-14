ХК «Динамо-Минск» в очередном туре чемпионата КХЛ в Москве уступил ЦСКА – 7:2

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» проводило сегодня выездной поединок чемпионата КХЛ с одним из лидеров Западной конференции – московским ЦСКА. После болезненной неудачи в Санкт-Петербурге, где «зубры» были повержены – 2:6, им было необходимо восстановить свою репутацию в глазах болельщиков. Увы, с этим возникли большие проблемы.

Парни Крэйга Вудкрофта снова получили чувствительную оплеуху, провалив второй и третий периоды московской игры. У минчан смогли забросить лишь Никита Комаров и Александр Матерухин, в то время как «армейцы» огорчили «бело-синих» целых семь раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».