Бейсбол в Беларуси: насколько развит этот спорт в нашей стране?

Трудно встретить американца, который бы не знал, что такое бейсбол. Ведь эта игра родом из Америки. Зародилась она еще в 1860 г. в виде «раундерс» – весьма примитивной игры, в которую играли на песчаных площадках.

Первые чемпионы усовершенствовали бейсбол за счет введения технических приемов и элементов расчета. Престиж этого вида спорта значительно вырос после введения счета и учета рекордных достижений.

Сильные парни перемещаются по полю, отбивают битой мяч, а вам тоже хочется стать частью этой культуры? На проспекте победителей 22, на базе футбольного клуба «Минск» открыты двери для мальчиков от 6 до 15 лет, причем, занятия абсолютно бесплатные. А если молодой человек немного старше, но обладаетотличными физическими данными, то его могут принять в штат взрослой команды.

Несмотря на красоту и лаконичность бейсбола, игра очень трудная технически, и далеко не всем удается с первого раза освоить правила.

Интересно, что в бейсболе не только у каждого приема есть свое название, но и у каждого игрока своя роль.

Так, питчер с горки подает мяч кетчеру – игроку, который сидит за бьющим. Задача питчера – не дать бьющему отбить этот мяч. Еще есть защитник. Он находится на поле дальше всех. Его в игре называют филдером.

Основные атрибуты бейсболистов – это ловушка, бита и мяч. Интересно, что мячи достигают скорости 85 миль в час, поэтому нужно всегда оставаться собранным и аккуратным. А чем больше вращается мяч, чем труднее его отбить, несмотря на то, что скорость становится меньше за счет вращения.

В Беларусь бейсбол пришел только в 1988 году, а первая команда называлась «Белорусские зубры». Сегодня наши бейсболисты добиваются больших успехов. В этом году взрослая команда выиграла интерлигу ( чемпионат между четырьмя странами: Беларусью, Россией, Украиной и Литвой). И юные игроки уже готовы к победам! Несмотря на свой возраст, они уже полны идей и амбиций.