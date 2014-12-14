Сергей Кривец стал лучшим футболистом Беларуси 2014 года, Виктор Гончаренко – лучшим тренером

Новости Беларуси. Сергей Кривей признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2014 года. Это звание было присуждено полузащитнику французского «Меца» на традиционной церемонии «Звездный мяч», которая подводит итоговую черту под каждым футбольным сезоном. Правда, сам триумфатор на торжестве не присутствовал.

Игорь Стасевич из минского «Динамо» был назван сильнейшим игроком национального первенства. А защитник и нападающий БАТЭ Егор Филипенко и Михаил Гордейчук не знали равных в своих амплуа.

Наконец, в номинации лучший белорусский тренер победителем по итогам минувшего сезона стал Виктор Гончаренко, до недавнего времени стоявший у руля краснодарской «Кубани», сообщили в программе «СТВ-Спорт».