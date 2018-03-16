Ханин и Платонов выбыли из открытого чемпионата Польши по настольному теннису

Новости Беларуси. Александр Ханин и Павел Платонов завершили выступление на открытом чемпионате Польши по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем оба спорстмена уступили оппонентам лишь в последних партиях. Так, Ханин в турнире среди игроков до 21 года зачехлил ракетку по итогам противостояния с поляком Бадовским. А Павел Платонов не устоял под натиском японца Оды.