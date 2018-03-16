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Ханин и Платонов выбыли из открытого чемпионата Польши по настольному теннису

16 марта 2018 19:00
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Новости Беларуси. Александр Ханин и Павел Платонов завершили выступление на открытом чемпионате Польши по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ханин и Платонов выбыли из открытого чемпионата Польши по настольному теннису-1

Причем оба спорстмена уступили оппонентам лишь в последних партиях. Так, Ханин в турнире среди игроков до 21 года зачехлил ракетку по итогам противостояния с поляком Бадовским. А Павел Платонов не устоял под натиском японца Оды.

# Теннис # Фотофакт # Александр Ханин # Павел Платонов

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