Губерниев высказался о бронзе россиян на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Новости России. Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала бронзовые награды на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Эта медаль стала первой наградой россиян с чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. «Положительных эмоций стало чуть больше», – написал на своей странице в социальной сети спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.





Ранее Губерниев высказывался по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018. Напомним, в декабре МОК огласил решение в отношении российской сборной: спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом.



Дмитрий Губерниев (запись на странице в Instagram):

Олимпийские атлеты из России! Если есть шанс поехать на Олимпиаду – надо ехать, выступать и побеждать! С любовью к своей стране в сердце! С гимном и флагом в душе каждого спортсмена, журналиста, болельщика! Победим и споём вместе, дирижёр всегда готов! Надо ехать, чтобы нашим детям было на кого равняться! Надо ехать, что не потерять спорт в стране!