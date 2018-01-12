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Губерниев высказался о бронзе россиян на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

12 января 2018 17:11
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Новости России. Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала бронзовые награды на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.  Эта медаль стала первой наградой россиян с чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. 

«Положительных эмоций стало чуть больше», – написал на своей странице в социальной сети спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. 

Губерниев высказался о бронзе россиян на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге-1



Ранее Губерниев высказывался по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018. Напомним, в декабре МОК огласил решение в отношении российской сборной: спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом.

Дмитрий Губерниев (запись на странице в Instagram):
Олимпийские атлеты из России! Если есть шанс поехать на Олимпиаду – надо ехать, выступать и побеждать! С любовью к своей стране в сердце! С гимном и флагом в душе каждого спортсмена, журналиста, болельщика! Победим и споём вместе, дирижёр всегда готов! Надо ехать, чтобы нашим детям было на кого равняться! Надо ехать, что не потерять спорт в стране!

Губерниев высказался о бронзе россиян на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге-3


Источник фото: instagram.com/guberniev_dmitry/

Золото мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге завоевали норвежцы. На втором месте – квартет из Франции.

Белорусская команда в составе Максима Воробья, Романа Елётнова, Антона Смольского и Дмитрия Абашева финишировала на 16-й позиции.

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# Чемпионат мира по биатлону # Алексей Волков # Антон Шипулин # Максим Цветков # Антон Бабиков

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