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Громкое футбольное поражение аргентинцев в матче со сборной Испании

28 марта 2018 21:00
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Новости мира. Всего накануне прошли более трех десятков товарищеских матчей с участием футбольных сборных из разных частей света. Самая громкая сенсация грянула в Мадриде, где испанцы обыграли аргентинцев со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным героем встречи стал полузащитник Иско, оформивший хет-трик.

Громкое футбольное поражение аргентинцев в матче со сборной Испании-1

Испания не проигрывает уже 18 матчей. А для Аргентины это поражение – повторение антирекорда. Ранее с таким счетом сборная этой южноамериканской страны уступала дважды (в 1958-м и 2009-м).

Украинцы обыграли в гостях японцев, хозяева предстоящего чемпионата мира россияне дома уступили французам. Сборная Бразилии взяла верх над Германией, а Италия и Англия разошлись миром.

Громкое футбольное поражение аргентинцев в матче со сборной Испании-4

# Футбол # Фотофакт

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