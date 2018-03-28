Громкое футбольное поражение аргентинцев в матче со сборной Испании

Новости мира. Всего накануне прошли более трех десятков товарищеских матчей с участием футбольных сборных из разных частей света. Самая громкая сенсация грянула в Мадриде, где испанцы обыграли аргентинцев со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным героем встречи стал полузащитник Иско, оформивший хет-трик.

Испания не проигрывает уже 18 матчей. А для Аргентины это поражение – повторение антирекорда. Ранее с таким счетом сборная этой южноамериканской страны уступала дважды (в 1958-м и 2009-м).

Украинцы обыграли в гостях японцев, хозяева предстоящего чемпионата мира россияне дома уступили французам. Сборная Бразилии взяла верх над Германией, а Италия и Англия разошлись миром.