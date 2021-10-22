«Горизонт» проиграл второй матч в Еврокубке. Сильнее оказались баскетболистки из польского «Гожува»

Новости Беларуси. Баскетбольный «Горизонт» не смог взять реванш за стартовый проигрыш на групповом этапе розыгрыша Еврокубка от турецкого «Мерсин». Во втором поединке подопечные Натальи Трофимовой уступили польским девушкам из клуба «Гожув» – 58:80, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас белоруски замыкают квартет С. Наши девушки в начале игры заявили свои претензии на победу, и первая четверть была именно за ними, хотя и с минимальной разницей в счете. Но после минчанки растеряли энтузиазм, и матч уже пошел под диктовку польских баскетболисток.