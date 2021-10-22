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«Горизонт» проиграл второй матч в Еврокубке. Сильнее оказались баскетболистки из польского «Гожува»

22 октября 2021 11:53
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Новости Беларуси. Баскетбольный «Горизонт» не смог взять реванш за стартовый проигрыш на групповом этапе розыгрыша Еврокубка от турецкого «Мерсин». Во втором поединке подопечные Натальи Трофимовой уступили польским девушкам из клуба «Гожув» – 58:80, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горизонт» проиграл второй матч в Еврокубке. Сильнее оказались баскетболистки из польского «Гожува»-1

Сейчас белоруски замыкают квартет С. Наши девушки в начале игры заявили свои претензии на победу, и первая четверть была именно за ними, хотя и с минимальной разницей в счете. Но после минчанки растеряли энтузиазм, и матч уже пошел под диктовку польских баскетболисток.

28 октября наши столичные спортсменки отправится в Польшу к «Люблину».

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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