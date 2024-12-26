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Гол нападающего «Динамо-Шинника» вошёл в топ-10 лучших моментов 16-й недели МХЛ

26 декабря 2024 14:15
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Молодежная хоккейная лига представила десятку лучших моментов 16-й недели регулярного чемпионата. Шайба, в исполнении нападающего «Динамо-Шинника» Ильи Гречного заняла в рейтинге 9 место, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гол нападающего «Динамо-Шинника» вошёл в топ-10 лучших моментов 16-й недели МХЛ-1

Илья полностью владел ситуацией на льду, обошел оппонентов и эффектно разобрался с вратарем «Амурских Тигров», тем самым оформив преимущество бобруйской дружины – 2:0. Следующий поединок в лиге подопечные Андрея Михалева проведут 27 декабря в Москве. В соперниках – «Крылья Советов».

# ХК «Динамо-Шинник» # Хоккей

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