Гол нападающего «Динамо-Шинника» вошёл в топ-10 лучших моментов 16-й недели МХЛ

Молодежная хоккейная лига представила десятку лучших моментов 16-й недели регулярного чемпионата. Шайба, в исполнении нападающего «Динамо-Шинника» Ильи Гречного заняла в рейтинге 9 место, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Илья полностью владел ситуацией на льду, обошел оппонентов и эффектно разобрался с вратарем «Амурских Тигров», тем самым оформив преимущество бобруйской дружины – 2:0. Следующий поединок в лиге подопечные Андрея Михалева проведут 27 декабря в Москве. В соперниках – «Крылья Советов».