Главсудья соревнований по карате: гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой турнир по нашему виду спорта

Почти 4 тысячи болельщиков следят за ходом соревнований по карате в Могилеве. Еще более 30 тысяч пользователей болеют за своих фаворитов онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На татами спортивного комплекса «Олимпиец» продолжаются предварительные поединки у мужчин и женщин. Уровень соревнований сравнивают с чемпионатом мира. Соревнования по карате проходят с привлечением современных технологий. Мультикамерная онлайн-трансляция, презентация спортсменов и визуализация спортивных результатов, сочная картинка и самые яркие моменты на экране делают карате понятным даже для тех, кто впервые следит за поединками.

Ксения Щепец, жительница Могилева:

Здесь происходит бой с тенью, а здесь дерутся.

– Как тебе эмоции?

– Хорошо. Мне нравится, как дерутся девушки.

Александр Краевич, главный судья соревнований по карате:

Вся обстановка (брендирование, прием) не хуже, а, может, даже и лучше, чем на мировых форумах. Спортсмены, которые сегодня выступают, подарили зрителям великолепные поединки, болельщикам всю красоту мирового карате, которую можно было увидеть. Мы гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой, масштабный турнир по нашему виду спорта.