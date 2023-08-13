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Главсудья соревнований по карате: гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой турнир по нашему виду спорта

13 августа 2023 10:56
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Почти 4 тысячи болельщиков следят за ходом соревнований по карате в Могилеве. Еще более 30 тысяч пользователей болеют за своих фаворитов онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главсудья соревнований по карате: гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой турнир по нашему виду спорта-1

На татами спортивного комплекса «Олимпиец» продолжаются предварительные поединки у мужчин и женщин. Уровень соревнований сравнивают с чемпионатом мира. Соревнования по карате проходят с привлечением современных технологий. Мультикамерная онлайн-трансляция, презентация спортсменов и визуализация спортивных результатов, сочная картинка и самые яркие моменты на экране делают карате понятным даже для тех, кто впервые следит за поединками.

Главсудья соревнований по карате: гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой турнир по нашему виду спорта-4

Ксения Щепец, жительница Могилева:
Здесь происходит бой с тенью, а здесь дерутся.
– Как тебе эмоции?
– Хорошо. Мне нравится, как дерутся девушки.

Главсудья соревнований по карате: гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой турнир по нашему виду спорта-7

Александр Краевич, главный судья соревнований по карате:
Вся обстановка (брендирование, прием) не хуже, а, может, даже и лучше, чем на мировых форумах. Спортсмены, которые сегодня выступают, подарили зрителям великолепные поединки, болельщикам всю красоту мирового карате, которую можно было увидеть. Мы гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой, масштабный турнир по нашему виду спорта.

Главсудья соревнований по карате: гордимся, что в Беларуси состоялся такой крутой турнир по нашему виду спорта-10

Не бывает пусто у витрин с промо-продукцией. Только за первую половину дня здесь уже продали больше сотни значков и полсотни футболок с символикой II Игр стран СНГ. Дети с удовольствием покупают наклейки, а вот взрослые полотенца и тарелки, чтобы сохранить память о таком мультиспортивном событии.

# Игры стран СНГ # Александр Краевич # Фотофакт

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