Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна

Новости Беларуси. Беларусь снова принимает международные соревнования высочайшего уровня. Этап Кубка мира проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени завершилась классификация среди женщин. Есть успех и у нашей команды.

Все подробности у Натальи Федорцовой. Она вышла на прямую связь со студией.

Наталья Федорцова, корреспондент:

У нас уже есть хорошие новости. Во-первых, несмотря на утверждения скептиков, что «Раубичам» будет очень тяжело в такую весеннюю погоду организовать зимние соревнования, все проходит хорошо. Мы даже увидели такой редкий этой зимой снег.

Три белоруски были заявлены на квалификацию этих соревнований. Валерия Болматова квалифицировалась в финал. Причем девушка дебютантка турнира.

Валерия Болматова, участница соревнований:

Прыжок дежурный. Оцениваю его более-менее хорошо. Хорошее приземление, оценкой очень сильно я довольна. Поражена нашей страной, которая смогла принести сюда снег. Вы просто не представляете, насколько это было тяжело. Очень горда своей страной и организаторами, которые смогли провести этот Кубок мира.