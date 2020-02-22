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Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна

22 февраля 2020 14:35
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Новости Беларуси. Беларусь снова принимает международные соревнования высочайшего уровня. Этап Кубка мира проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна-1

К этому времени завершилась классификация среди женщин. Есть успех и у нашей команды.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна-4

Все подробности у Натальи Федорцовой. Она вышла на прямую связь со студией.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна-7

Наталья Федорцова, корреспондент:
У нас уже есть хорошие новости. Во-первых, несмотря на утверждения скептиков, что «Раубичам» будет очень тяжело в такую весеннюю погоду организовать зимние соревнования, все проходит хорошо. Мы даже увидели такой редкий этой зимой снег.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна-10

Три белоруски были заявлены на квалификацию этих соревнований. Валерия Болматова квалифицировалась в финал. Причем девушка дебютантка турнира.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна-13

Валерия Болматова, участница соревнований:
Прыжок дежурный. Оцениваю его более-менее хорошо. Хорошее приземление, оценкой очень сильно я довольна.

Поражена нашей страной, которая смогла принести сюда снег. Вы просто не представляете, насколько это было тяжело. Очень горда своей страной и организаторами, которые смогли провести этот Кубок мира.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна-16

Стартовала квалификация среди мужчин. В ней заявлены семь белорусов, в том числе и бронзовый призер предыдущего этапа Кубка мира Павел Дик. 

# Фристайл # Валерия Болматова # Наталья Федорцова # Фотофакт

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