Главный тренер МФК «Столица» о матче против «Охраны-Динамо»: один из худших у нас в сезоне по динамике, настрою

Новости Беларуси. 22 ноября в чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли две игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гомельский БЧ дома разгромил «Борисов-900» – 4:1.

Еще одна встреча состоялась в Минске. Здесь местная «Столица» принимала «Охрану-Динамо». В турнирной таблице команды разделяли 8 позиций и 18 очков. На перерыв минчане ожидаемо уходили с преимуществом, но комфортным его назвать было нельзя: перевес составлял всего два мяча.

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:

Мы обсудили лишь тактические вещи, которые можно применять, которые нужно убрать. Потому что достаточно было моментов у наших ворот у соперника, мы ошибались, привозили себе фрагменты.

Во втором тайме команда Камеко сделала отрыв более убедительным. Однако забивать «Столица» начала не сразу. Прежде чем мячи стали залетать в ворота соперника, травму ноги получил Игорь Щербич. Футболист смог покинуть площадку только при помощи медперсонала. Несмотря на потерю, хозяева дожали соперника – 5:1. Однако главный тренер победителей игрой остался недоволен.

Дмитрий Камеко:

Матч, наверное, один из худших у нас в сезоне по какой-то динамике, может, даже по настрою. Все-таки игра без зрителей накладывает свой отпечаток, плюс команда соперника довольно боевая, силовая, и без должного настроя, конечно, могут быть проблемы.