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Дмитрий Басков: нужно обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе международного

26 февраля 2021 20:29
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Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант». 

Дмитрий Басков: нужно обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе международного-1

Что до мотивации и психологии, то это, очевидно, ахиллесова пята белорусского спорта. Тема вызвала активное обсуждение. В зале НОКа 26 февраля было немало титулованных спортсменов – они вспоминали свой опыт.

Дмитрий Басков: нужно обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе международного-4

У меня была цель и было желание. А у нас сегодня, может быть, даже слишком сытые, потому что в целях – достичь какого-то результата. Может быть, у кого-то другая цель – заработать денег. Сначала цель и результат, а потом уже, может быть, деньги.

Тренеры делились методиками.

Дмитрий Басков: нужно обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе международного-7

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:  
Я попробовал сделать небольшой эксперимент в школе «Динамо», когда работал там 5,5 лет – вывез первый раз детей на международный турнир. Они когда увидели майки США и Канады, у них глаза были вот такие. Свозил их на один международный турнир, на второй, на третий. В четвертый раз они уже никого не боялись.

Я просто к тому, что, может быть, действительно посмотреть на детском уровне, обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе и международного.

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Дмитрий Басков: нужно обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе международного-10

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# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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