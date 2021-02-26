Дмитрий Басков: нужно обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе международного

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

Что до мотивации и психологии, то это, очевидно, ахиллесова пята белорусского спорта. Тема вызвала активное обсуждение. В зале НОКа 26 февраля было немало титулованных спортсменов – они вспоминали свой опыт.

У меня была цель и было желание. А у нас сегодня, может быть, даже слишком сытые, потому что в целях – достичь какого-то результата. Может быть, у кого-то другая цель – заработать денег. Сначала цель и результат, а потом уже, может быть, деньги.

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Я попробовал сделать небольшой эксперимент в школе «Динамо», когда работал там 5,5 лет – вывез первый раз детей на международный турнир. Они когда увидели майки США и Канады, у них глаза были вот такие. Свозил их на один международный турнир, на второй, на третий. В четвертый раз они уже никого не боялись.

Я просто к тому, что, может быть, действительно посмотреть на детском уровне, обратить внимание на количество соревновательного опыта, в том числе и международного.

Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник