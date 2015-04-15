Главного тренера сборной Чехии по хоккею Владимира Ружичку обвиняют в получении взятки

Новости Чехии. Главного тренера национальной сборной Чехии по хоккею Владимира Ружичку обвиняют в получении взятки от отца одного из игроков за место для его сына в основном составе пражской «Славии», с молодежной командой которой также работает 51-летний специалист. Процесс передачи суммы, эквивалентной $20 тыс., был снят на видео.

Наставник чешской сборной поспешил откреститься от обвинений, заявив, что полученные деньги были не взяткой, а неучтенным спонсорским пожертвованием, пошедшим на нужды клуба, сообщили в программе «СТВ-спорт».