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Гимнастки Любовь Черкашина и Юлия Исаченко в программе «УТРО» на СТВ

04 ноября 2015 10:51
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Завершился соревновательный сезон для белорусских «граций» в этом году. Последним крупным стартом был неофициальный клубный чемпионат мира по художественной гимнастике в Токио, наши спортсменки привезли третье место в командном многоборье.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настрония» на СТВ - Любовь Черкашина, бронзовая медалистка Олимпийских игр -2012, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике и Юлия Исаченко, чемпионка Республики Беларусь по художественной гимнастике среди юниорок, победитель и призёр международных турниров по художественной гимнастике.

# Художественная гимнастика # Фотофакт # Любовь Черкашина # Юлия Исаченко

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