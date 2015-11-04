Гимнастки Любовь Черкашина и Юлия Исаченко в программе «УТРО» на СТВ

Завершился соревновательный сезон для белорусских «граций» в этом году. Последним крупным стартом был неофициальный клубный чемпионат мира по художественной гимнастике в Токио, наши спортсменки привезли третье место в командном многоборье.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настрония» на СТВ - Любовь Черкашина, бронзовая медалистка Олимпийских игр -2012, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике и Юлия Исаченко, чемпионка Республики Беларусь по художественной гимнастике среди юниорок, победитель и призёр международных турниров по художественной гимнастике.