Георгий Кондратьев о матче с Азербайджаном: «Беда у нас с нападающими, никак не можем забить»

Долгое время преимуществом владел соперник. Но наши парни выстояли и не пропустили. А в конце второго тайма даже попытались организовать штурм неприятельских ворот. Но изменить стартовые нули на табло так и не получилось.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Наша проблема главная, что мы не можем забить. У нас три момента за эти две игры были у левого защитника. У нападающих практически моментов нет. Беда у нас с нападающими, никак не можем забить. Левый защитник три момента имел. А у нападающих и вспомнить-то нечего.

Следующий матч белорусы проведут в пятницу, 10 июня. Соперничать предстоит с лидерами группы – казахами.