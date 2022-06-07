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Георгий Кондратьев о матче с Азербайджаном: «Беда у нас с нападающими, никак не можем забить»

07 июня 2022 11:33
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу набрала первый балл в розыгрыше Лиге наций. Подопечные Георгия Кондратьева расписали безголевую ничью с командой Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Георгий Кондратьев о матче с Азербайджаном: «Беда у нас с нападающими, никак не можем забить»-1

Долгое время преимуществом владел соперник. Но наши парни выстояли и не пропустили. А в конце второго тайма даже попытались организовать штурм неприятельских ворот. Но изменить стартовые нули на табло так и не получилось.

Георгий Кондратьев о матче с Азербайджаном: «Беда у нас с нападающими, никак не можем забить»-4

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Наша проблема главная, что мы не можем забить. У нас три момента за эти две игры были у левого защитника. У нападающих практически моментов нет. Беда у нас с нападающими, никак не можем забить. Левый защитник три момента имел. А у нападающих и вспомнить-то нечего.

Следующий матч белорусы проведут в пятницу, 10 июня. Соперничать предстоит с лидерами группы – казахами.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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