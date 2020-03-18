Гандбольный СКА закрыл вход на трибуны для болельщиков до конца марта

Новости Беларуси. Матчи без зрителей – это теперь суровая реальность. Очередным клубом, кто закрыл вход на трибуны для болельщиков, стал гандбольный СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 марта стало известно, что армейцы отныне будут играть при пустых трибунах. Это касается как самого СКА, так и второй дружины – БГУФК-СКА. Таким образом, самое ожидаемое сражение в белорусском гандболе СКА – БГК пройдет в тишине. Билеты не поступят в продажу, не ждут и владельцев абонементов.

БФТ объявила о переносе всех турниров. Они возобновятся не ранее 30 апреля

Решение о запрете на посещение матчей продлится конца марта.