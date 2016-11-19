Гандболисты «СКА-Минск» в шаге от выхода в групповой раунд

Новости Беларуси. Гандболисты СКА в шаге от выхода в групповой раунд Кубка ЕГФ. 19 ноября армейцы провели первый матч третьего квалификационного раунда. В соперниках старый знакомый — французский Сэн-Рафаэль. Турнирные пути клубов в прошлом сезоне пересекались на стадии группы.

Тогда минчане навязали оппоненту борьбу, но оба раза уступили с отставанием в два мяча. На этот раз двухголевое преимущество оказалось уже на стороне СКА.

Хотя итоговая победа могла бы быть и более крупной.

Хозяева спорткомплекса «Уручье» начали активно, но затем позволили оппоненту подобраться на опасное расстояние. Во втором тайме отрыв армейцев достигал порой пяти мячей, но к финальной сирене сократился.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Конечно, сегодня хотелось бы, чтобы лучше сыграли вратари. Если бы Слава сыграл, как со сборной, нам бы было легче. Сегодня немножко не справились в защите. Работать есть над чем и есть время. Будем стараться.

30:28 — с таким раскладом соперники будут готовится к ответному матчу, который пройдет через неделю во Франции.

Любопытно, что линейный минчан Артём Королёк буквально сразу после повторной встречи отправится в стан французского клуба, контракт с которым был подписан еще летом.

В сегодняшнем же поединке Королёк не щадил себя, стараясь принести победу СКА –

на его счету 7 точных бросков.

Сомнений по поводу того, что у игрока будут проблемы с мотивацией, у тренерского штаба не возникало, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Папруга:

Никакой опаски не было. Об этом поговорили в августе. Я знаю Артёма достаточно долго, ни на секунду не сомневался, что могут у него быть какие-то мысли дурные, я полностью был уверен в нём.