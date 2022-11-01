Гандбол. Белоруски проиграли сборной России, вот как их оценила тренер соперниц
Новости Беларуси. Взять реванш не получилось, хотя небольшие предпосылки к этому были. Женские сборные Беларуси и России по гандболу провели повторный спарринг. Как и во время первой встречи, сильнее оказались гостьи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Особо равной борьба была в первом тайме. А если точнее, то в первой же его половине. Белоруски здорово оборонялись и неплохо проявляли себя в нападении. Только вот сдерживать атакующую мощь соперниц с каждой минутой становилось все сложнее, и уже с середины отрезка россиянки начали планомерно наращивать преимущество. На перерыв белоруски ушли, имея в пассиве четыре мяча – 12:16. Такое отставание вполне отыгрывается.
Поэтому чтобы окончательно снять все вопросы, приезжие гандболистки с первых же секунд второй половины заиграли еще активнее. И довольно скоро обеспечили себе задел в 10 мячей. После этого исход стал понятен. Ну а финальная сирена зафиксировала победу сборной России на классе – 33:22.
Людмила Бодниева, главный тренер женской сборной России по гандболу:
Игры показали, что для нас это действительно нормальный, полноценный спарринг. И я думаю, что если весной получится поиграть со сборной Беларуси в полном составе, будет еще интереснее. Я бы, наверное, отметила их нацеленность на ворота. То, что, например, мы отмечали, готовясь к сборной Беларуси, что действительно игроки задней линии такие очень агрессивно настроенные на ворота, что является, наверное, большим плюсом. И взаимодействие с линейными.