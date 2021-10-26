Футзал. Оршанский «Витэн» уступил «Барселоне» в квалификации Лиги чемпионов

Соперников по праву считали фаворитами встречи, но и наши спортсмены старались показывать свой максимум. Ведь в следующий раунд попадут только сильнейшие в своих квартетах. К сожалению, победа осталась за каталонцами – 5:1. В одной группе с белорусами помимо «Барсы» находятся испанский «Леванте» и литовский «Жальгирис».

Основной раунд Лиги чемпионов проходит с 26 по 31 октября.