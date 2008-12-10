Футбольный клуб БАТЭ проведет последний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ювенутса"

Даже в случае победы борисовчане не смогут продолжить выступление на европейской арене. Сейчас лидирует "Ювентус", у которого 11 очков. В активе испанского клуба 9 зачетных баллов. У питерского "Зенита" на 4-ре очка меньше, а у БАТЭ – 2 балла. Настроение у наших игроков отличное, они успешно провели тренировки в Турине и надеются на победу.



И пока белорусские болельщики в ожидании телевизионных страстей очередного матча Лиги Чемпионов, в Минске бойцы спецназа учились усмирять буйных футбольных фанатов. На железнодорожной станции "Дегтярёвка" транспортная милиция провела учения по наведению порядка в железнодорожном транспорте во время массовых драк болельщиков. И хотя вагон восстановлению не подлежит, человеческих потерь не оказалось даже по сценарию.