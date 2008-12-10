Президентский спортивный клуб в будущем году поддержит 135 молодых спортсменов

По сравнению с 2008 годом количество стипендиатов увеличилось. На 20% возрастет и размер самой стипендии, к слову, она выплачивается на протяжении двух лет. Результаты стипендиатов доказывают правильность стратегии развития одного из самых значимых проектов клуба. Так, на олимпийские старты в Пекине вышли 29 стипендиатов Президентского спортивного клуба. Пятеро из них поднимались на олимпийский пьедестал почета. Торжественная церемония вручения именных свидетельств, а также чествования тех, кто показал высокие результаты на Олимпийских играх 2008 года, состоится 17 декабря.