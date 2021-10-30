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Футболисты «Торпедо» обыграли «Славию» в матче чемпионата Беларуси

30 октября 2021 18:19
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу был сыгран перенесенный матч 17 тура, в котором лицом к лицу столкнулись «Торпедо» и «Славия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Футболисты «Торпедо» обыграли «Славию» в матче чемпионата Беларуси -1

Первая половина встречи проходила спокойно, дружины не спешили открывать счет. Но жодинские футболисты оказались проворнее и смогли распечатать ворота соперника на последних минутах стартового тайма. Преимущество удалось увеличить во втором отрезке. Гол был забит с пенальти. Голевым дублем отличился Кирилл Премудров. Как итог – 2:0, «Торпедо» сильнее.  

# Футбол Беларуси # Кирилл Премудров # Фотофакт

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