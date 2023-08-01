Прямой эфир

Футболисты БАТЭ готовятся к поединку с кипрским «Арисом»

01 августа 2023 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

1 августа футболисты БАТЭ И «Немана» проведут ответные поединки второго квалификационного раунда европейских кубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ готовятся к поединку с кипрским «Арисом»-1

В Лиге чемпионов борисовчане сыграют с кипрским «Арисом». Подопечным Кирилла Альшевского будет крайне сложно пробиться в следующий круг, ведь в первом матче они потерпели крупное поражение – 2:6. Начало противостояния в 21:00. В случае неудачи БАТЭ отправится в третий квалификационный круг Лиги Европы.

Футболисты БАТЭ готовятся к поединку с кипрским «Арисом»-4

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Наша задача – выйти на футбольное поле и сделать все, чтобы выглядеть достойно, победить. Какой это будет счет? У нас есть план на игру, а там, по сути, время все расставит по своим местам.

Футболисты БАТЭ готовятся к поединку с кипрским «Арисом»-7

В Лиге конференций гродненский «Неман» встретится на Мальте с местным клубом «Бальцан». Неделю назад команда Игоря Ковалевича победила со счетом 2:0. И у дружины есть все шансы пройти дальше. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

# Футбол # Кирилл Альшевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз обыграла команду Омана
01 августа 2023 12:24

Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз обыграла команду Омана

Теннис. Азаренко уступила в двух партиях Свитолиной
01 августа 2023 12:21

Теннис. Азаренко уступила в двух партиях Свитолиной

Как сыграли хоккеисты 31 июля на Кубке Цыплакова – подводим итоги
31 июля 2023 19:20

Как сыграли хоккеисты 31 июля на Кубке Цыплакова – подводим итоги