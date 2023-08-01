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Теннис. Азаренко уступила в двух партиях Свитолиной

01 августа 2023 12:21
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Виктория Азаренко потерпела поражение в первом раунде турнира категории 500 в Вашингтоне. Экс-первая ракетка планеты уступила в двух партиях украинской теннисистке Элине Свитолиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Азаренко уступила в двух партиях Свитолиной-1

И если первый сет проходил на равных и его исход решился только на тай-брейке, то во втором увереннее в ключевые моменты выглядела именно соперница. Как итог – поражение Азаренко со счетом 6:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

2 августа на этом же турнире в 1/8 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и бразильская теннисистка Ингрид Мартинс встретятся с чилийско-румынским тандемом Гуарачи/Никулеску.

# Теннис # Виктория Азаренко # Элина Свитолина # Лидия Морозова # Фотофакт

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