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Как сыграли хоккеисты 31 июля на Кубке Цыплакова – подводим итоги

31 июля 2023 19:20
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Новости Беларуси. На Кубке Цыплакова в самом разгаре борьба в рамках 1/8 финала. На этой стадии команды играют до двух побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как сыграли хоккеисты 31 июля на Кубке Цыплакова – подводим итоги-1

Первым четвертьфиналистом турнира стал «Юниор». Коллектив не испытал трудностей с «Днепровскими львами». Вчера он выиграл со счетом 7:1, а сегодня, 31 июля, – 6:2. Сборная U17 уступила «Авиатору» – 3:4. Витебские «Медведи» на волевых обыграли гомельский клуб «Рыси». Цифры на табло – 3:2. «Динамо-Олимпик» справился с «Прогрессом» – 4:2. А «Соболь» одолел «Нефтехимик» – 3:2.

Напомним, прошлогодние победители Кубка «Пинские ястребы» пропускают этот этап и начнут свой турнирный путь с 1/4.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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