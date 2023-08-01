Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз обыграла команду Омана в контрольном поединке перед стартом II Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни одержали победу со счетом 8:6. Правда, в течение двух стартовых минут именно гости дважды поразили ворота белорусов. После чего отечественная дружина взвинтила темп и вскоре забила три мяча подряд. В дальнейшем обе команды много атаковали, но белорусские футболисты выиграли с перевесом в два гола.

В первой дуэли они также были сильнее – 3:1, а до этого разгромили соперников из Объединенных Арабских Эмиратов – 9:3.