Прямой эфир

Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз обыграла команду Омана

01 августа 2023 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз обыграла команду Омана в контрольном поединке перед стартом II Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз обыграла команду Омана-1

Наши парни одержали победу со счетом 8:6. Правда, в течение двух стартовых минут именно гости дважды поразили ворота белорусов. После чего отечественная дружина взвинтила темп и вскоре забила три мяча подряд. В дальнейшем обе команды много атаковали, но белорусские футболисты выиграли с перевесом в два гола.

В первой дуэли они также были сильнее – 3:1, а до этого разгромили соперников из Объединенных Арабских Эмиратов – 9:3.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Азаренко уступила в двух партиях Свитолиной
01 августа 2023 12:21

Теннис. Азаренко уступила в двух партиях Свитолиной

Как сыграли хоккеисты 31 июля на Кубке Цыплакова – подводим итоги
31 июля 2023 19:20

Как сыграли хоккеисты 31 июля на Кубке Цыплакова – подводим итоги

Хоккейное «Динамо» сыграло с «Адмиралом». Итоги матча
31 июля 2023 19:15

Хоккейное «Динамо» сыграло с «Адмиралом». Итоги матча