Футбол. Рассказываем о промежуточных результатах ЧБ

Двумя матчами стартовал 22 тур чемпионата Беларуси по футболу. Недавно начали играть «Витебск» и Минское «Динамо». У них 0:0. А открыли соревновательную программу «Торпедо» и «Минск». Первый гол случился уже на второй минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впрочем, до старта матча отдать кому-либо предпочтение было сложно. С одной стороны – автозаводцы хоть и входят в лидирующую группу, но их отрыв от обладателя золота тает на глазах. С другой, «Минск» заключительную треть сезона проводит воодушевленно. У подопечных Артема Челядинского – в 5 противостояниях 4 победы. Естественно, что портить статистику горожане не хотели. В итоге ничья – 2:2.