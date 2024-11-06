Футбол. Михаил Гордейчук продлил контракт с брестским «Динамо»

Один из самых результативных игроков чемпионата Беларуси по футболу, Михаил Гордейчук, продлил контракт с брестским «Динамо», новое соглашение рассчитано до конца 2025 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник забил 13 голов, отдал 6 передач и занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Всего за брестское «Динамо» Гордейчук провел 123 матча, в которых отличился 50 раз. Опытный игрок помог брестчанам выиграть чемпионат и Суперкубок Беларуси. Большую часть карьеры Гордейчук провел в БАТЭ, вместе с которым стал шестикратным чемпионом страны. В 2017 году полузащитник признавался лучшим футболистом Беларуси.