Футбол. Лига Чемпионов

Первый игровой день Лиги чемпионов богатым на голы вряд ли назовешь. Больше двух мячей не забила ни одна из команд.

А к сенсационным результатам причислим лишь ничью "Челси" с "Русенборгом" на "Стэмфорд Бридж". Подопечные Жозе Моуринью пропустили на 24 минуте. И гол 29-летнего финна Коппинена восприняли скорее с иронией, чем с досадой. Однако время шло, а лондонцам все никак не удавалось отквитать мяч. После перерыва Андрей Шевченко таки поразил ворота. Впрочем, взять три очка, несмотря на множество попыток обмануть голкипера Руссенборга - Хиршвельда - Челси не удалось. Возглавляет группу Б - Валенсия, одолевшая на выезде Шальке -04. У испанцев отличился Давид Вилья.

Действующий обладатель самого престижного клубного трофея Европы - Милан дома играючи разобрался с Бенфикой. Уже на 9-ой минуте - счет открыл Пирло, а на 24-ой преимущество удвол Филиппо Индзаги. Ответила Бенфика в самой концовке. В добавленное время точку в мачте поставил Нуну Гомеш. 2:1

В этой же группе Д любопытным выдался и поединок подопечных Мирчи Луческу с Селтиком. Шахтеры на своем поле создали массу опасных моментов у ворот норвежцев. Два из них достигли цели: На 6-ой минуте мяч в сетку загнал Брандао, на 8-ой Лукарелли.

Мадридский "Реал" продолжает радовать своих поклонников великолепным стартом сезона. Уже на 16-й минуте матча с "Вердером" Рауль головой посылает мяч в сетку ворот гостей. Правда радость "Реала" была не долгой - не прошло и минуты, а неунывающие немцы отквитали гол - отличился Саного.

Но все же хозяева стараниями Руда ван Нистелроэя вырвали победу в 300-м еврокубковом матче. После блестящего паса Рауля голландец мастерским ударом послал мяч в нижний угол ворот.

В другом матче группы С. Олимпиаком и Лацио разошлись миром, по разу огорчив друг друга. В заключение осталось рассказать об играх квартета А. Возглавляет турнирную таблицу здесь Марсель, обыгравший дома Бешикташ 2:0. А Порту и Ливерпуль имеют только по очку.

Все результаты первого игрового дня сейчас перед вами, напомним, что сегодня в 21:45 по белорусскому времени - пройдут еще 8 матчей.

Лига чемпионов

Групповой этап

Первый тур

18 сентября

Группа А

Порту - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Марсель - Бешикташ - 2:0 (0:0)

Группа B

Шальке-04 - Валенсия - 0:1 (0:0)

Челси - Русенборг - 1:1 (0:1)

Группа C

Реал - Вердер - 2:1 (1:1)

Олимпиакос - Лацио - 1:1 (0:0)

Группа D

Милан - Бенфика - 2:1 (2:0)

Шахтер - Селтик - 2:0 (2:0)



