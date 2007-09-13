Футбол. Чемпионат Европы-2008

Накануне в Целе национальная сборная Беларуси по футболу уступила в очередном матче отборочного турнира чемпионата Европы команде Словении.

Уже на третьей минуте за фол защитника солигорского Шахтера Павла Пласконного был назначен пенальти в ворота Владимира Гаева, который уверенно реализовал Клемен Лаврич. Счет 1:0 в пользу хозяев сохранился до финального свистка. Также отметим, что за две желтые карточки на 70 минуте был удален с поля защитник "БАТЭ" Артем Радьков.

В другой встрече нашей отборочной группы болгарская сборная в родных стенах забила три безответных гола команде Люксембурга. Дублем в первом тайме отметился Димитар Бербатов, точку в дебюте второй половины поставил Мартин Петров.

Сборная Голландии благодаря голу Рууда ван Нистелроя на последней минуте встречи с Албанией положила в свою копилку три очка и догнала румынскую команду. Подопечные Бернда Штанге расположились на 6 строчке в турнирной таблице.

Отборочный турнир. Группа G

Румыния 8 20

Голландия 8 20

Болгария 9 18

Словения 9 10

Албания 8 9

БЕЛАРУСЬ 9 7

Люксембург 9 0