Настольный теннис. Вечером белорусы сыграют с австрийцами на чемпионате Европы

В чешской Остраве набирает обороты чемпионат Европы по настольному теннису.

Наша женская команда попала в группу "С" сильнейшего дивизиона, участники которого поведут борьбу за награды чемпионата. Вместе с белорусками в квартете оказались чешки, венгерки и шведки. В стартовом поединке группового этапа сборная Беларуси обыграла команду Швеции -- 3-1, а во втором уступила сборной Чехии -- 2-3. Победив в последнем матче группового раунда венгерок с минимальным преимуществом, вышли в 1\4.

Мужчины выступали в группе "D" вместе с румынами, испанцами и французами. Первую встречу белорусы уступили французским теннисистам 2:3, вторую выиграли у румын 3:2. В решающем матче были сильнее испанцев – 3-2. Вечером белорусы сыграют с австрийцами, с которыми и оспорят право выступить в 1\2ой.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.