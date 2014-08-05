В 37-градусную жару прошел чемпионат Беларуси по современному пятиборью

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по современному пятиборью. Последний вагон поезда, уходящего на мировой форум. Сборная нашей страны, составленная из 8 человек, отправится на него в сентябре.

Не каждый сможет одинаково хорошо выступать в пяти разных видах спорта. Этим и интересно современное пятиборье.

Елена Нырцова, старший тренер по резерву национальной команды по современному пятиборью:

Это вообще универсальный солдат. Почему, собственно, нас любят силовые структуры, наших спортсменов, потому что закрывается стрельба, бег, плавание, офицерское многоборье. Одним видом сильным не закроешь все пятиборье. Поэтому очень сложно стало, очень высокие результаты.

А вот выездка может сменить лидера, причем кардинально. Если с лошадкой по каким-то причинам не поладил, то не видать тебе медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В конюшне у пятиборцев 24 скакуна, но только 11 смогли выступать на чемпионате страны под палящим солнцем – плюс 37. Старт сместился на вечернее время.

Елена Нырцова, старший тренер по резерву национальной команды по современному пятиборью:

Погодные условия на лошадей, допустим, влияют так же, как и на человека. Тяжело, это живое существо. Поэтому эта духота, которая, к сожалению, нам сейчас досталась на чемпионат страны, сказывается и на лошадях.

На одну лошадку пришлось два спортсмена, так что парнокопытный атлет выступал дважды. В первом виде соревновались сильнейшие. А вот кто на ком – воля жребия. Эта процедура сегодня упрощена: нет ни барабанов, ни шариков. Лидер Кирилл Касьянник нажал на кнопку компьютера – и результат готов за секунду.

Елена Нырцова, старший тренер по резерву национальной команды по современному пятиборью:

Мое мнение, что лидеры должны и на корове ехать. У национальной команды это еще подготовка, последний проверочный старт перед чемпионатом мира.

Кстати, опасность получить солнечный удар одинакова и для спортсмена, и для лошади.

Игорь Воронков, старший тренер по верховой езде национальной команды по современному пятиборью:

Если серьезное что-то, то надо к врачам, а так первая помощь – это тень и влажная повязка. Нельзя вообще плавать, потому что получается, что тут жарко, а в воде прохладнее. Сужение сосудов. Может еще хуже быть.

Чемпионат страны по современному пятиборью завершился без каких-либо ударов. Последний комбинированный вид программы расставил все точки.

Первое место у мужчин досталось Роману Пинчуку. А у женщин чемпионкой страны стала Анастасия Прокопенко.

Они и станут лидерами нашей сборной на первенстве планеты, который стартует 1 сентября в Варшаве.