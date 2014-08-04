Многократные чемпионы по бильярдному спорту Януш Маркоцинский и Вероника Шатохина: Бильярд помог ребёнку восстановить зрение!

Вчера в Минске закончился Чемпионат Европы по русскому бильярду. Город и вся страна всё ещё живёт бильярдом, потому и гости сегодняшней программы - особенные: Вероника Шатохина, мастер спорта по бильярду, многократная чемпионка Республики Беларусь по бильярдному спорту и Януш Маркоцинский, главный тренер сборной Республики Беларусь по бильярдному спорту, мастер спорта, многократный чемпион Республики Беларусь по бильярдному спорту.

Закончился Чемпионат Европы по русскому бильярду. Это международный вид спорта, или в него играют выходцы из бывшего СССР?

Януш Маркоцинский, главный тренер сборной Республики Беларусь по бильярдному спорту:

В большей степени он развивается на постсоветском пространстве. Но также принимают в нем участие и спортсмены из дальнего зарубежья. Некоторые спортсмены приезжают даже из Америки. Не так давно присутствовало 22 страны в Кубке Азии. Последний Чемпионат Европы показал, наверное, из-за летнего сезона небольшое представительство стран - всего 12.

Многие считают, что бильярд, шахматы - это малоподвижный спорт. Вы как тренер, уделяете особое внимание физической нагрузке спортсменов?

Януш Маркоцинский:

Бильярдный спорт как и шахматы без физической подготовки не могут существовать. Поскольку психологическая нагрузка завязана на физической подготовке, и то расстояние, которое проходит спортсмен во время турнира, достаточно длинное и не каждый спортсмен справляется с этими нагрузками.

Можно заявить, что бильярд, это спорт подтянутых людей!

Вероника Шатохина, мастер спорта по бильярду, многократная чемпионка Республики Беларусь:

Бильярд - это спорт не только подтянутых людей, а людей, которые хотят заниматься очень легкой аэробной нагрузкой. Почти нет противопоказаний бильярду. С точки зрения здоровья, это очень полезно, потому что за время моей практики как тренера, ко мне привели ребенка, у которого начало садиться зрение. И ребенок за год обучения в бильярдной школе остановил падающее зрение. До 1 восстановил абсолютно! И на следующий год родители снова отдали его в школу для того, чтобы оставить этот хороший уровень, и оставить его здоровым. У детей исправляется плохая осанка. Дети из вечно сутулых превращаются в лебедей.

Увлекаются ли бильярдом дети? Отдают ли родители детей в бильярдную школу?

Вероника Шатохина:

Да. Отдают. И даже есть один из таких ярких примеров. У меня был ученик, и по окончанию занятий детям нельзя больше играть на столе. Выключается свет, все должны собрать шары и все должны уйти. Но вот один из мальчиков не собирает шары, а на тёмном столе продолжает играть. Я его ругаю за это. Но есть определенные наказания. У меня дети делают два приседания. Это очень условное наказание и небольшая нагрузка, но так, чтобы он понял, что в этот момент он делает что-то нехорошее. Ребёнку семь лет. Он знает, что он будет приседать. Я подымаю руку и говорю: «Никита!». А он приседает, а потом подымается и говорит: «Вероника Борисовна, а можно я ударю еще один шар?». Я говорю: «Никита, но ты же будешь приседать!». Он говорит: «Хорошо!». Он становится около стола, а он же ещё маленький, всего семь лет, и пальцем пересчитывает все шары. Становится рядышком, делает приседания, потом начинает бить шары. «А можно еще раз? Ну, пожалуйста…». Я говорю: «Нет, теперь уже точно нельзя!». И он эту практику завёл делать каждую тренировку. Когда заканчивается тренировка, выключается свет, он всё равно хочет: «А можно я хотя бы посмотрю, как играют взрослые?».

Расскажите, пожалуйста, что вы принесли сегодня с собой? Кроме медалей, у нас присутствуют ещё и орудия бильярда, но все они разные: разных диаметров, размеров, окраса. Проходил Чемпионат по русскому бильярду. Наверное, шары для русского бильярда - это самые большие?

Януш Маркоцинский:

Да. Диаметр шара 68 миллиметров и вес шара 285 грамм, там плюс-минус пару грамм. Они отличаются от шаров для игры в пул (американский бильярд). Они больше по размеру, и отличается цветовая гамма. Для игры в пул шары разноцветные, а для русского бильярда - однотонные. Два цвета: бордовый и белый. Либо сочетание: белый и желтый. Этими шарами достаточно тяжело управлять. В принципе этим русский бильярд и отличается от пула. Тяжело управлять, пробивать их, достаточно много усилия надо. И, соответственно, физическая подготовка должна быть повыше. Если шар упадет, к примеру, на ногу, то будет побольнее.

Бывает такое, что шары вылетают?

Вероника Шатохина:

Я один раз поймала шар рукой. Потом три дня не могла ничего делать этой рукой. Словила шар, который летел ровно в корпус, и на ладони у меня остался синяк. Сначала я думала, что это просто мяч отпечатался синим в ладошку, а потом я поняла, что у меня не работают пальцы.

Как правильно подобрать для себя кий?

Вероника Шатохина:

Они принципиально разные также, как и шары. Кий для пула как правило всегда сделаны из дерева, иногда они бывают покрыт пластиком. Это помогает защитить его от перепадов температуры и влажности. Кий для снукера намного более тонкие. Они немного короче, ежели для пула. Но к ним есть разные удлинители. Шары для снукера совсем маленькие. На них не бывает цифр. Они как «конфетки» - глянцевые, аппетитные, очень красиво выглядят.

Есть такое выражение «Бильярд - это шахматы в движении». Так ли это? Настолько ли бильярд интеллектуальный вид спорта, что может быть такое парное сравнение с шахматами?

Вероника Шатохина:

С шахматами очень близко сравним бильярд потому что это пошаговая длительная стратегия с просчетом большого количества ходов. Я бы скорее назвала бы шахматами такие виды бильярда как пул и снукер. Для меня русский бильярд - это, скорее, шашки. Это игра более линейная, но нужно просчитывать всю комбинаторику от начала до конца. Видение всей доски и понимание, что любая из этих шашек может оказаться в любой точке стола. Это, конечно, еще и попытка предугадать сильные стороны соперника и его ходы в том числе, что как раз и схоже с шахматами.

Польза бильярдного спорта?

Вероника Шатохина:

Прекрасная осанка, зрение, это возможность держать себя в состоянии длительной концентрации.

Януш Маркоцинский:

Это уверенность, хладнокровие, выдержка…