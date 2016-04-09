«Формула-1» вернется к формату квалификации 2015 года благодаря командам, которые смогли убедить в этом своих спортивных лидеров. Предыдущая система квалификации использовалась при проведении двух гонок в этом сезоне, но ее раскритиковали.

Жан Тодт, президент органа управления Международной автомобильной федерации (FIA), а также Берни Экклстоун, руководитель «Формулы-1», дали свое согласие на возвращение к формату прошлого сезона в интересах чемпионата. Систему могут опробовать при проведении на следующей неделе «Гран-при в Китае».

Новый формат должен быть одобрен комиссией «Формулы-1» и Всемирным советом FIA. Представитель FIA настроен оптимистично и сообщил «BBC Sport», что новый формат будет одобрен. Жан Тодт и Берни Экклстоун были настроены категорично по поводу возращения к формату 2015 года. 11 команд единогласно утверждали, что они не поддержат еще одно новое предложение.

Жан Тодт и Берни Экклстоун заявили в минувшие выходные на чемпионате мира по автогонкам «Гран-при Бахрейна», что они хотели бы опробовать новую систему, которая заключается в том, что вместо одного быстрого круга результат будет высчитываться по итогам двух быстрых кругов.

Первоначально это было предложено в воскресенье. Из-за формата, при котором отстающие гонщики выбывают, трасса длительный период пустует во время второго заезда. Но команды утверждали в письме, отправленном в четверг, что предложение о новом формате добавит только лишние сложности.

Команды также заявили, что вернуться к предыдущей системе 2015 года в том случае, если она будет состоять из трех сегментов.

6 самых медленных машин выбывают в конце первых двух сегментов, в борьбе остаются 10 гонщиков.

Берни Экклстоун сообщил командам менее чем за месяц до начала сезона, что он хотел изменить формат квалификации в попытке оживить гонки. Многие инсайдеры «Формулы-1» сочли это заявление большой ошибкой.

Берни Экклстоун предложил 2 варианта: применение смешанной стартовой решетки, что означает, что самый быстрый гонщик не начинает гонку с первого места; новая система выбывания машин: гонщики с самыми медленными результатами будут выбывать из гонки после 90 секунд в течение 3 сессий квалификации.

Команды не видели необходимости в том, чтобы изменять квалификационный формат, но они решили не возражать против изменений, так как были и другие очень важные соревнование, в которых следовало одержать победу. Команды голосовали за систему выбывания, какой она была ранее. Тото Вольфф, исполнительный директор автоспортивного подразделения «Mercedes», заявил, что это не самый плохой вариант.

Команды утверждали, что данная система приведет к пустующей трассе в течение длительного периода времени в конце каждой сессии, но эти опасения были проигнорированы. Их прогнозы оказались точными в сезон открытия гонок в Австралии, где им предлагали дать согласие на возврат к системе 2015 года. Однако Жан Тодт не позволил этому случиться.

На втором голосовании, которое проходило в Бахрейне, был аналогичный результат. Жан Тодт и Берни Экклстоун отказались возвращаться к формату 2015 года. Но лидеры Формулы-1 были вынуждены отступить. Это решение можно считать важным моментом в спортивной борьбе, которая велась на протяжении нескольких месяцев.