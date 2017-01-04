Финляндия – Германия 11:3, Балканы – Швейцария 2:13

Новости Беларуси. Масштабный международный спортивный праздник принимает Минск. На льду «Чижовка-Арены» состоялся стартовый матч ХІІІ Рождественского турнира на приз Президента Беларуси.

Хоккеисты Финляндии встречались с командой Германии и победили со счетом 11:3. Всего же участие в турнире принимают восемь команд.

Добавим, на трибунах – аншлаг. Среди болельщиков – не только белорусская публика. Традиционно, чтобы увидеть рождественские ледовые баталии, в белорусскую столицу съезжаются со всего мира.

Международный Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь традиционно дал спортивный старт 2017 году. Соревнования проходят уже 13-й раз. Часто их называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей. За время, что существует турнир, он успел стать настоящим праздником для поклонников игры на льду.

В этом году за Кубок приехали сразиться 8 команд. От Финляндии до Объединенных Арабских Эмиратов. Победитель определится за 4 дня на льду «Чижовка-Арены».

4 января днем здесь уже состоялся ряд матчей. Финляндия одержала верх над командой Германии – 11:3. Сборная Балкан со счетом 2:13 проиграла ледовой дружине Швейцарии. Зрители увидели 15 заброшенных шайб. А сейчас проходи второй период встречи Словакия – Россия. Счет 4:0. Словаки ведут.

Здесь у «Чижовка-Арены» развернулись и ярмарки. Днем был концерт, так что это не только праздник спорта, но и просто хороший повод весело провести время.

Кроме того Рождественский турнир – хорошая площадка для обмена опытом в области хоккея. В этом году запланирован ряд таких мероприятий со сборной Балкан. Эта необычная команда, выступает впервые и состоит из хоккеистов нескольких государств: Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии.

В Минске у них будет возможность не только скрестить клюшки, но и обсудить стратегию развития хоккея в своем регионе. Оценить белорусский опыт, в том числе – и организацию чемпионата мира. Идея такого формата принадлежит Сергею Гончарову, члену совета Международной федерации хоккея, а также заместителю председателя Федерации хоккея Беларуси.

Через полчаса в спорткомплексе «Чижовка-Арена» начнется церемония торжественного открытия турнира. Как всегда организаторы покажут зрителям красочное шоу.

После него начнется, пожалуй, самый ожидаемый ледовый поединок сегодняшнего дня – встреча команды Президента Республики Беларусь с ледовой дружиной из Объединенных Арабских Эмиратов.