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Финалист Belkanton Cup 2020: «Когда вёл, всё равно сам себе говорил: ещё ничего не закончилось»

09 октября 2020 22:23
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Новости Беларуси. На минских кортах продолжается международный турнир среди детей до 14 лет Belkanton Cup. Это первый европейский теннисный розыгрыш за продолжительное время, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Belkanton Cup – это состязания второй категории, то есть теннисисты не просто шлифуют игровую практику, но и зарабатывают рейтинговые очки.  

Финалист Belkanton Cup 2020: «Когда вёл, всё равно сам себе говорил: ещё ничего не закончилось»-1

9 октября на соревнованиях важный день – были определены финалисты в одиночном разряде, а также стали известны победители в парах. Так, например, у парней викторию одержали россияне Илья Мальцев и Егор Горин. У девушек лучшими стали наши Софья Гапанкова и Анастасия Шеремет.  

Финалист Belkanton Cup 2020: «Когда вёл, всё равно сам себе говорил: ещё ничего не закончилось»-4

Также в финал одиночного турнира вышел белорус Марьян Дроздович. За выход в решающую стадию юный теннисист спорил с россиянином Ильей Мальцевым. Марьян уверенно начал первый сет и выиграл его 6:1, не было у парня трудностей и во второй партии – 6:0. В субботу за трофей белорусский спортсмен поспорит с россиянином Иваном Грецким.  

Финалист Belkanton Cup 2020: «Когда вёл, всё равно сам себе говорил: ещё ничего не закончилось»-7

Марьян Дроздович, финалист Belkanton Cup 2020:  
Старался, стабильно очень работал. То есть нашел слабые стороны соперника и уже работал, работал до конца каждый гейм. И даже когда вел, все равно сам себе говорил: еще ничего не закончилось, еще можно все вернуть обратно. Поэтому работал до конца.  

Финалист Belkanton Cup 2020: «Когда вёл, всё равно сам себе говорил: ещё ничего не закончилось»-10

10 октября в турнире заключительный день – станут известны призеры в одиночном разряде.

# Теннис # Марьян Дроздович # Илья Мальцев # Егор Горин # Софья Гапанкова # Анастасия Шеремет # Иван Грецкий # Фотофакт

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