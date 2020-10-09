Финалист Belkanton Cup 2020: «Когда вёл, всё равно сам себе говорил: ещё ничего не закончилось»

Новости Беларуси. На минских кортах продолжается международный турнир среди детей до 14 лет Belkanton Cup. Это первый европейский теннисный розыгрыш за продолжительное время, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Belkanton Cup – это состязания второй категории, то есть теннисисты не просто шлифуют игровую практику, но и зарабатывают рейтинговые очки.

9 октября на соревнованиях важный день – были определены финалисты в одиночном разряде, а также стали известны победители в парах. Так, например, у парней викторию одержали россияне Илья Мальцев и Егор Горин. У девушек лучшими стали наши Софья Гапанкова и Анастасия Шеремет.

Также в финал одиночного турнира вышел белорус Марьян Дроздович. За выход в решающую стадию юный теннисист спорил с россиянином Ильей Мальцевым. Марьян уверенно начал первый сет и выиграл его 6:1, не было у парня трудностей и во второй партии – 6:0. В субботу за трофей белорусский спортсмен поспорит с россиянином Иваном Грецким.

Марьян Дроздович, финалист Belkanton Cup 2020:

Старался, стабильно очень работал. То есть нашел слабые стороны соперника и уже работал, работал до конца каждый гейм. И даже когда вел, все равно сам себе говорил: еще ничего не закончилось, еще можно все вернуть обратно. Поэтому работал до конца.