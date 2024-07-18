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Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы вышли в финальные заезды молодёжного ЧМ

18 июля 2024 10:38
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Белорусские экипажи активно включились в борьбу за награды юниорского и молодежного чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы вышли в финальные заезды молодёжного ЧМ-1

Среди спортсменов до 18 лет прямые путевки в финалы земляки получили в трех дисциплинах. Кроме того, шести судам предстоит участие в полуфиналах. В категории до 23 лет в главных заездах выступят каноисты Илья Верещако со Станиславом Савельевым, Екатерина Семенцова, а также байдарочница Людмила Синкель.

# Гребля

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