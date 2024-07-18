Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы вышли в финальные заезды молодёжного ЧМ

Белорусские экипажи активно включились в борьбу за награды юниорского и молодежного чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди спортсменов до 18 лет прямые путевки в финалы земляки получили в трех дисциплинах. Кроме того, шести судам предстоит участие в полуфиналах. В категории до 23 лет в главных заездах выступят каноисты Илья Верещако со Станиславом Савельевым, Екатерина Семенцова, а также байдарочница Людмила Синкель.