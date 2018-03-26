Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени

Новости Беларуси. Последний по счету этап Кубка мира (он состоялся в Тюмени) принес нам очередные, но не менее ценные медали, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Вначале Дарья Домрачева завоевала золото в спринте. Причем она сумела опередить Мякяряйнен всего на секунды. Вот она – цена чемпионства. И в последней гонке сезона она доказала, что лучшая в мире, завоевав и золото в масс-старте.

Дарья Домрачева: Великолепный результат! Однако всегда можно лучше

По итогам сезона Дарья заняла 3 место в общем зачете, а Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира.