Прямой эфир

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени

26 марта 2018 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последний по счету этап Кубка мира (он состоялся в Тюмени) принес нам очередные, но не менее ценные медали, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-1

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-3

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-5

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-7

Вначале Дарья Домрачева завоевала золото в спринте. Причем она сумела опередить Мякяряйнен всего на секунды. Вот она – цена чемпионства. И в последней гонке сезона она доказала, что лучшая в мире, завоевав и золото в масс-старте.

Дарья Домрачева: Великолепный результат! Однако всегда можно лучше   

По итогам сезона Дарья заняла 3 место в общем зачете, а Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира.

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-10

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-12

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-14

Фантастическая победа Дарьи Домрачевой на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени-16

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт # Надежда Скардино

Другие новости рубрики

Все новости
«Это была красивая победа в очень красивой гонке». Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с блестящим завершением сезона
25 марта 2018 17:17

«Это была красивая победа в очень красивой гонке». Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с блестящим завершением сезона

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу
25 марта 2018 16:36

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу

Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку сезона
25 марта 2018 14:53

Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку сезона