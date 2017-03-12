Это жизнь, это эмоции, это всё: секрет успеха детского хоккея в Беларуси

Новости Беларуси. Расти здоровыми как физически, так и психически, детям помогает спорт. В Беларуси этому направлению государственной политики уделяется самое пристальное внимание. У нас до сих пор можно записаться и ходить в кружки по интересам, оттачивать свое мастерство, в том числе на республиканских соревнованиях. Конкуренция – двигатель прогресса.

На неделе финишировал турнир для юных хоккеистов на призы Президента «Золотая шайба».

Узнали, почему благодаря этим соревнованиям детский хоккей в Беларуси стал популярным, в программе «Неделя» на СТВ.

В финале «Золотой шайбы» 8 команд со всей страны. Юные, но так безмерно любящие спорт и преданные ему ребята.

В первый день не без сюрпризов. Команда из Витебской области выигрывает с крупным счетом у столичных «Медведей». Результат говорит о том, что этот вид спорта набирает популярность.

Александр Севрук, тренер хоккейной команды «Спадчына» (Витебская область):

Мы были в Орше, в замечательной ледовой арене. Мы там занимались фактически две недели по две тренировки в день.

Иван Высоцкий, тренер хоккейной команды «Мираж» (Могилевская область):

У нас построили дворец в 2012 году. Детей, желающих играть в хоккей, очень много. Все получили бесплатно форму, никто не покупал.

Зрители болеют на полную, благо, игра к этому мотивирует: техника, скорость, концентрация, силовые приемы.

Павел и Александр настраиваются на свой первый матч. Саша на правах более опытного (он в участвует финальных играх «Золотой шайбы» во второй раз) дает другу подсказки. Для ребят хоккей в их 10 лет стал чем-то особенным. И мотивирует, увлекая в отличие от многих сверстников, в реальную игру, а не компьютерный фантазийный мир.

Александр Ртищев, участник турнира:

Выходишь во двор в мяч попинать или сходить на тренировку. И сразу понимаешь, что настоящий мир лучше.

Павел Корчемный, участник турнира:

Компьютерные игры зрение портят. Здесь все наоборот, ты развиваешься.

Игорь Соловей приехал на турнир поддержать внука. Жили до этого в Алтайском крае, и там у парня таких возможностей, как в белорусском Витебске, не было.

Игорь Соловей:

До недавнего времени один дворец был на весь Алтайский край, в Барнауле. В Беларуси шикарная база для того, чтобы готовить хоккеистов.

Что касается конкуренции, то льду «Чижовка-арены» ее в избытке. Наблюдая за техникой порой диву даешься, как у этих ребят получается творить.

Максим Слиж, СТВ:

Каждый матч – история, у которой есть свои герои. На них и обращают внимание «гуру» хоккея. И вот он, тот самый «Икс фактор» «Золотой шайбы» – возможность разглядеть потенциал и талант, а затем раскрыть его.

И открывают. А главное – замечают, что сегодня нет разницы, из какого региона команда. Детский хоккей в стране прибавляет, от турнира к турниру новых звездочек становиться больше.

Иван Высоцкий:

У детей скрытые таланты. Он может не выстрелить в малом возрасте, а повыше, побольше он станет знаменитым.

Дмитрий Басков, тренер хоккейной команды «Грифоны» (Минск):

Сегодня существует большой бум в хоккее. Я думаю, что уже через несколько лет, когда эти дети подрастут, нам будет не так сложно формировать молодежные, юношеские сборные. И, соответственно, национальные.

Сетка турнира составлена таким образом, что к финальному этапу каждая из команд проводит по три стыковых поединка. Среди фаворитов к решающему соревновательному дню подошла и столичная дружина «Грифонов». Во всех встречах минчанам удалось одержать победу, но этот путь был совсем не легким.

Для этих ребят коньки и клюшка – добрые друзья и товарищи. Они любят хоккей, живут им и стремятся к цели и мечте.

А «Золотая шайба» – та самая площадка для старта к своей форме с личным номером.

Блиц:

Это же для их блага, они могут потом играть как Овечкин, в профессиональных лигах.

Это жизнь, это эмоции, это все.

Наша будущая команда начинает играть.