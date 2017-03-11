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Третий тур «Золотой шайбы-2017» в Минске закончился победой «Грифонов» со счетом 5:2

11 марта 2017 17:10
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Новости Беларуси. Последние вести с «горячего» льда. «Золотая шайба» выходит на финишную прямую. 11 марта прошли игры третьего тура Республиканского турнира для юных хоккеистов на призы Президента.

Представитель столицы, команда «Грифоны», встречалась со сверстниками из Могилевской области.

Игра прошла на высоких скоростях с обилием острых моментов. Минчанам удалось вырваться вперед во втором периоде.

Закончился поединок со счетом 5:2 в пользу «Грифонов».

Дмитрий Басков, тренер хоккейной команды «Грифоны»:
У могилевской команды было две победы, точно так же, как у нас. Мы понимали, что игра будет непростая, поэтому постарались настроить ребят дисциплинированно сыграть в обороне и больше агрессии добавить в атаке.

Финальные поединки соревнований пройдут на «Чижовка-арене» 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра за звание победителя турнира стартует в 16.00.

# Золотая шайба # Дмитрий Басков

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