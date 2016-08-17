В Бресте 17 августа стартовали международные соревнования по стрельбе из лука

Новости Беларуси. Лучники из пяти стран сразятся в Бресте. Здесь 17 августа стартует международный турнир по стрельбе из лука на призы летчика-космонавта Петра Климука.

Он соберет около 150 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Израиля и Казахстана.

Сегодня команды прибывают в Брест. Следующий день участники посвятят пристрелке. На 19 и 20 августа запланированы квалификационные соревнования по стрельбе из олимпийского лука.

Этот турнир начал свою историю в 1980 году. И за это время приобрёл популярность у лучников из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.