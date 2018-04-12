«Это успех белорусского волейбола». «Минчанка» вернулась в Минск

В нём минский клуб потерпел поражение 0:3 и упустил трофей. Но сезон девушки в любом случае могут записать себе в актив. Ведь выход в финал Кубка ЕКВ – это пока лучшее достижение современного белорусского волейбола.

Новости Беларуси. «Серебряная» «Минчанка» уже дома. Волейбольная команда Виктора Гончарова 11 апреля прилетела из Стамбула, где проводила второй финальный матч Кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»: Никак не отпраздновали. Мы вчера только в 10 вечера закончили играть. Посидели, собрание провели, праздника никакого не было. Все праздники впереди. И я считаю, что это успех белорусского волейбола.

Анна Гришккевич, нападающая ВК «Минчанка»:

У состава будет отпуск. На данный момент у меня будет молодежная сборная, завтра я уезжаю на сборы. Остальные девчонки отдохнут и начнут тренироваться, подготавливаться к национальной сборной, к играм Евролиги.

После блестящего еврокубкового похода к волейболисткам «Минчанки» – повышенное внимание. Им уже поступают предложения из зарубежных клубов. Однако, говорить о каких-то изменениях в ростере команды пока рано.