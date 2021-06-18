Прямой эфир

«Это только начало». Сборная Беларуси по баскетболу одержала историческую победу на чемпионате Европы

18 июня 2021 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу феерично стартовала на чемпионате Европы. Девушки одержали историческую победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повержена была лучшая команда Старого Света – Испания (53:51).

«Это только начало». Сборная Беларуси по баскетболу одержала историческую победу на чемпионате Европы-1

Особенно хорошо подопечные Натальи Трофимовой выглядели в первой и третьей четвертях, а заработанное в этих отрезках преимущество позволило одержать важную викторию. Лучшей в нашей команде стала Мария Попова, на ее счету 19 очков и 13 подборов.

Отметим, что до этого сборные Беларуси и Испании встречались четыре раза и всегда сильнее были наши соперницы.

«Это только начало». Сборная Беларуси по баскетболу одержала историческую победу на чемпионате Европы-4

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Спасибо всем, кто нас поддерживал, кто за нас болеет. Но это только начало, поэтому продолжайте в нас верить. И я думаю, что мы способны на многое.

«Это только начало». Сборная Беларуси по баскетболу одержала историческую победу на чемпионате Европы-7

Следующий матч на чемпионате Европы наша команда проведет уже сегодня, 18 июня. Соперник – сборная Словакии. Начало противостояния в 19 часов по минскому времени.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Мария Попова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Елена Ноздрёва на ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: права на ошибку не должно было быть, поэтому настраивалась на борьбу
17 июня 2021 21:20

Елена Ноздрёва на ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: права на ошибку не должно было быть, поэтому настраивалась на борьбу

Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу
17 июня 2021 21:17

Опасения оправдались. Беларусь уступила Испании на старте Евролиги по пляжному футболу

Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола
17 июня 2021 21:08

Единогласно. Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола