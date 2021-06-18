«Это только начало». Сборная Беларуси по баскетболу одержала историческую победу на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу феерично стартовала на чемпионате Европы. Девушки одержали историческую победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повержена была лучшая команда Старого Света – Испания (53:51).
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу феерично стартовала на чемпионате Европы. Девушки одержали историческую победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повержена была лучшая команда Старого Света – Испания (53:51).
Особенно хорошо подопечные Натальи Трофимовой выглядели в первой и третьей четвертях, а заработанное в этих отрезках преимущество позволило одержать важную викторию. Лучшей в нашей команде стала Мария Попова, на ее счету 19 очков и 13 подборов.
Отметим, что до этого сборные Беларуси и Испании встречались четыре раза и всегда сильнее были наши соперницы.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Спасибо всем, кто нас поддерживал, кто за нас болеет. Но это только начало, поэтому продолжайте в нас верить. И я думаю, что мы способны на многое.
Следующий матч на чемпионате Европы наша команда проведет уже сегодня, 18 июня. Соперник – сборная Словакии. Начало противостояния в 19 часов по минскому времени.