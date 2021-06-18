«Это только начало». Сборная Беларуси по баскетболу одержала историческую победу на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу феерично стартовала на чемпионате Европы. Девушки одержали историческую победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повержена была лучшая команда Старого Света – Испания (53:51).

Особенно хорошо подопечные Натальи Трофимовой выглядели в первой и третьей четвертях, а заработанное в этих отрезках преимущество позволило одержать важную викторию. Лучшей в нашей команде стала Мария Попова, на ее счету 19 очков и 13 подборов.

Отметим, что до этого сборные Беларуси и Испании встречались четыре раза и всегда сильнее были наши соперницы.