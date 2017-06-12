Это рекорд: 31-летний Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в десятый раз
Новости Испании. 11 июня состоялся мужской финал на турнире «Ролан Гаррос» - открытого чемпионата Франции. За право называться чемпионом боролись испанец Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка из Швейцарии. Надаль одержал уверенную победу и это поможет ему подняться на вторую строчку мирового рейтинга впервые с 2014 года. Мы собрали факты о именитом теннисисте и реакцию болельщиков на победу спортсмена.
Нынешняя победа стала десятой. Надаль в 10-ый раз выигрывает «Ролан Гаррос». Это стало лучшим достижением на данном турнире в истории тенниса. Впервые он завоевал титул открытого чемпионата Франции в 2005 году, обыграв Мариана Пуэрту из Аргентины. Рафаэлю Надалю тогда было 19 лет. После этого было еще восемь побед на данном турнире, в финале которых испанец четыре раза обыграл Роджера Федерера из Швейцарии, два раза Новака Джоковича из Сербии, по одному разу Давида Феррера из Испании и Роберта Содерлинга из Швеции.
Рафаэль Надаль ни разу не проигрывал в финале «Ролан Гарроса».
В парижском турнире 2017 года не проиграл ни одного сета. А еще целых шесть сетов победил со счетом 6:1. Испанец установил свой личный рекорд – за турнир он проиграл только 35 геймов.
Король грунта. Ролан Гаррос проводится на грунтовом покрытии. И Надаля называют «королем грунтового корта» из-за количества титулов, полученных в играх на данном покрытии.
Фото: twitter.com/rolandgarros
Стабильный результат больше 10 лет. Нынешняя победа стала для Надаля 15-ой в рамках турниров «Большого шлема». Это помогло ему занять второе место по количеству выигрышей в финалах «Шлема». На первом месте сейчас Роджер Федерер – у него 18 побед.
Кстати, Рафаэль Надаль третий мировой теннисист, который стал победителем в финальной игре турниров «Большого шлема» на втором, третьем и четвертом десятке.
После свой победы Надаль опубликовал в социальных сетях фотографию, где он лежит на корте с подписью «Чемпион». Фото собрало больше полумиллиона лайков и многие болельщики поздравляли теннисиста с этой победой.
«Рафа, спасибо тебе тысячу раз. Ты вдохновляешь меня в жизни, и в трудные времена. Ты великий спортсмен и все твои победы благодаря тому, что ты преодолел все проблемы. Спасибо».
«Поздравляю, рад вадеть вашу игру. О, это прекрасное чувство гордости за Испанию и за то, что вы ее представляете».
«Поздравляем, Рафа! Мы были в восторге вашей игры, мы радуемся вместе с вами и страдаем тоже… Прежде всего вы пример стойкости, мужества, самосовершенствования. Очень горжусь».
«В январе, после проигрыша финала AUS Open, вы сказали, что «На глине все будет иначе (под глиной имеется ввиду грунтовое покрытие – прим. ред.)», и я с нетерпением ждал, зная, что, если не будет никаких травм, то слово будет выполнено. Ты отличный парень, и я рад жить с вами в одно время и созерцать вашу работу. Огромное спасибо».
Фото: twitter.com/rolandgarros
К поздравлениям присоединился и теннисист Роджер Федерер, которого считают главным соперником испанского теннисиста. В своем профиле в твиттере спортсмен написал «Просто невероятно, Рафа #10».
За день до фееричной победы Надаля женский финал выиграла Елена Остапенко. Она первая первая теннисистка из Латвии, которая победила в финале турнира Большого шлема – здесь подробнее.