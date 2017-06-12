Это рекорд: 31-летний Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в десятый раз

Новости Испании. 11 июня состоялся мужской финал на турнире «Ролан Гаррос» - открытого чемпионата Франции. За право называться чемпионом боролись испанец Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка из Швейцарии. Надаль одержал уверенную победу и это поможет ему подняться на вторую строчку мирового рейтинга впервые с 2014 года. Мы собрали факты о именитом теннисисте и реакцию болельщиков на победу спортсмена.

Нынешняя победа стала десятой. Надаль в 10-ый раз выигрывает «Ролан Гаррос». Это стало лучшим достижением на данном турнире в истории тенниса. Впервые он завоевал титул открытого чемпионата Франции в 2005 году, обыграв Мариана Пуэрту из Аргентины. Рафаэлю Надалю тогда было 19 лет. После этого было еще восемь побед на данном турнире, в финале которых испанец четыре раза обыграл Роджера Федерера из Швейцарии, два раза Новака Джоковича из Сербии, по одному разу Давида Феррера из Испании и Роберта Содерлинга из Швеции. Рафаэль Надаль ни разу не проигрывал в финале «Ролан Гарроса».

Фото: @NathyMadridFdz

В парижском турнире 2017 года не проиграл ни одного сета. А еще целых шесть сетов победил со счетом 6:1. Испанец установил свой личный рекорд – за турнир он проиграл только 35 геймов.

Фото: rafaelnadal

Король грунта. Ролан Гаррос проводится на грунтовом покрытии. И Надаля называют «королем грунтового корта» из-за количества титулов, полученных в играх на данном покрытии.

Фото: twitter.com/rolandgarros

Стабильный результат больше 10 лет. Нынешняя победа стала для Надаля 15-ой в рамках турниров «Большого шлема». Это помогло ему занять второе место по количеству выигрышей в финалах «Шлема». На первом месте сейчас Роджер Федерер – у него 18 побед. Кстати, Рафаэль Надаль третий мировой теннисист, который стал победителем в финальной игре турниров «Большого шлема» на втором, третьем и четвертом десятке.

Фото: rafaelnadal

После свой победы Надаль опубликовал в социальных сетях фотографию, где он лежит на корте с подписью «Чемпион». Фото собрало больше полумиллиона лайков и многие болельщики поздравляли теннисиста с этой победой.

Фото: rafaelnadal

«Рафа, спасибо тебе тысячу раз. Ты вдохновляешь меня в жизни, и в трудные времена. Ты великий спортсмен и все твои победы благодаря тому, что ты преодолел все проблемы. Спасибо».

Фото: my_happiness_11

«Поздравляю, рад вадеть вашу игру. О, это прекрасное чувство гордости за Испанию и за то, что вы ее представляете». «Поздравляем, Рафа! Мы были в восторге вашей игры, мы радуемся вместе с вами и страдаем тоже… Прежде всего вы пример стойкости, мужества, самосовершенствования. Очень горжусь».

Изображение: giphy.com

«В январе, после проигрыша финала AUS Open, вы сказали, что «На глине все будет иначе (под глиной имеется ввиду грунтовое покрытие – прим. ред.)», и я с нетерпением ждал, зная, что, если не будет никаких травм, то слово будет выполнено. Ты отличный парень, и я рад жить с вами в одно время и созерцать вашу работу. Огромное спасибо».

Фото: twitter.com/rolandgarros

К поздравлениям присоединился и теннисист Роджер Федерер, которого считают главным соперником испанского теннисиста. В своем профиле в твиттере спортсмен написал «Просто невероятно, Рафа #10».