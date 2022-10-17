Прямой эфир

«Это общение, обмен опытом». Продолжаются финальные матчи турнира по теннису «Золотая ракетка»

17 октября 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжаются финальные этапы республиканского командного турнира по теннису для детей до 12 лет «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках турнира ребята не только соревнуются, но и набираются опыта.

«Это общение, обмен опытом». Продолжаются финальные матчи турнира по теннису «Золотая ракетка»-1

В 2022 году формат чемпионата претерпел изменения. Раньше у коллективов были домашние и выездные матчи. А сейчас играются групповые поединки. Команды живут на месте проведения турнира, совершенствуют навыки и набираются опыта.

«Это общение, обмен опытом». Продолжаются финальные матчи турнира по теннису «Золотая ракетка»-4

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской теннисной федерации:
Мы очень рады, что Президентский спортивный клуб на протяжении вот стольких лет поддерживает нашу инициативу в проведении командного турнира для детей. Это опыт для них колоссальный. Это общение, обмен опытом, новые знакомства, для тренеров – уникальная возможность посмотреть резерв национальной команды, сделать какие-то акценты для себя, то есть выборку из перспективных спортсменов, чтобы на них акцентировать свое внимание. И развивать теннис в регионах.

«Это общение, обмен опытом». Продолжаются финальные матчи турнира по теннису «Золотая ракетка»-7

Заключительный этап «Золотой ракетки» состоится со 2 по 5 ноября. Именно тогда станут известны призеры старта и обладатели заветного трофея.

# Теннис # Екатерина Лисица # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей
17 октября 2022 15:31

Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей

Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме
17 октября 2022 14:59

Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме

Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ
17 октября 2022 13:54

Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ